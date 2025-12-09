Ricci a Sky: «Siamo il Milan e dobbiamo cercare di vincere ogni partita. Gara particolare ma...»

Ricci, centrocampista del Milan, ha analizzato a Sky la vittoria ottenuta in rimonta dal Milan contro il Torino: le dichiarazioni

Samuele Ricci, l’ex di turno della sfida Torino-Milan, ha analizzato la folle partita conclusasi con il ribaltone rossonero, intervenendo ai microfoni di Sky Sport nel post gara. Il centrocampista ha sottolineato l’importanza della vittoria nonostante un avvio difficile.

Sulla partita:

SERATA SPECIALE – «È stata una serata particolare, emozionante, felice perché terminata con una vittoria dopo che eravamo partiti a rilento. Avevamo forzato un po’ troppo internamente, bisognava andare di più sugli esterni. Poi bisogna dire che c’è stata una grande reazione, c’è stato il grande gol di Adrien che ci ha dato una grande mano per il morale e ci ha aiutato a rientrare nel secondo tempo più compatti ed incisivi».

Un approccio non proprio ottimale:

APPROCCIO E REAZIONE – «Siamo ovviamente il Milan, quindi bisogna cercare di vincere tutte le partite. Puoi beccare la serata dove non ti riescono bene le cose ma devi mettere quel qualcosa in più e dare il 100%. Secondo me nel secondo tempo c’è stato, siamo rientrati bene, abbiamo gestito bene la palla, ho visto una grande squadra. Puli ci ha fatto la differenza ma la bravura sta in tutta la squadra».