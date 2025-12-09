Ricci a Milan Tv: «Partiti timidi ma reazione da grande squadra. Per me è stata una forte emozione». Poi scherza su Pulisic

Ricci, centrocampista del Milan, ha commentato l’importante vittoria ottenuta in rimonta sul campo del Torino: le sue dichiarazioni

La vittoria conquistata dal Milan all’Olimpico Grande Torino è stata un’autentica prova di forza e carattere. I rossoneri, sotto di due reti dopo appena 17 minuti di gioco, hanno saputo reagire con grinta e qualità, ribaltando il risultato fino al 3-2 finale. Protagonista assoluto della rimonta è stato un commovente Christian Pulisic, entrato in campo nonostante la febbre e autore di una doppietta decisiva. Al termine di questa gara al cardiopalma, Samuele Ricci, centrocampista del Diavolo ed ex del Torino, è intervenuto ai microfoni di Milan TV per commentare le emozioni della serata e l’impresa compiuta dalla squadra. Le sue dichiarazioni complete.

EMOZIONE – «Una serata molto emozionante, sono tornato nello stadio che mi ha supportato e cresciuto fino ad arrivare al Milan. Mi ha fatto molto piacere vedere tante persone con cui ho lavorato in passato e che sono diventate amiche: mi fa piacere aver lasciato un bel ricordo e che c’è un bel rapporto con tutte le persone che lavorano nel Torino. Abbiamo terminato anche con una vittoria, meglio di così non poteva essere»

CARATTERE – «Primo tempo siamo partiti un po’ timidi, abbiamo subito subito due gol: poi abbiamo trovato il grande gol di Adrien che ci ha dato morale per approcciare il secondo tempo, che abbiamo cominciato da grande squadra. Nella ripresa abbiamo tenuto più la palla per trovare l’imbucata»

Vi aspettavate un Pulisic così?

PULISIC – «Meno male che aveva la febbre… (ride, ndr). È un grande giocatore, bravo ragazzo che si mette sempre a disposizione. Ha avuto qualche problemino che lo ha fermato un po’ di più ma fa la differenza: averlo in campo si sente. Vanno i complimenti a lui che ha fatto doppietta e anche a tutti gli altri ragazzi»