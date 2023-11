Retroscena Taremi Milan, Da Costa (presidente Porto): «Ecco cosa è successo in estate»

Il Presidente del Porto, in un’intervista all’emittente portoghese ‘SIC’, ha svelato un retroscena sul Milan e la trattativa per Taremi

«Dal Milan sono arrivate proposte ridicole di cui non abbiamo nemmeno parlato, non ci si avvicinava nemmeno alla clausola rescissoria. Il rinnovo di Taremi? Dobbiamo essere realisti, gli abbiamo fatto proposte da 9 milioni l’anno che non ha ancora accettato»