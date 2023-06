Retroscena Suso, Gattuso a Sky: «Berlusconi mi chiamava per..»

Rino Gattuso è intervenuto a Sky per ricordare Berlusconi svelando un retroscena su Suso quando era al Milan e non solo

Rino Gattuso è intervenuto a Sky per ricordare Berlusconi svelando un retroscena su Suso quando era al Milan e non solo:

«Lui mi massacrava per la barba e i capelli lunghi, era un uomo carismatico, prima delle finali ti chiamava nella sua suite, era incredibile, ti soprendeva. Non riuscivo a guardarlo neglio occhi, il suo carisma era incredibile. La discussione? Io ero allenatore del Milan lui non era più il presidente ma mi chiamava per Suso. Chiedendomi spiegazioni sul ruolo di Suso e perchè lo facessi giocare li.

In tanti anni sono arrivati tanti campioni, e tutti rimanevano sotto choc per l’organizzazione. Quando feci la sciocchezza per Jordan mi disse due parole dicendomi che avevo messo sotto i piedi la storia del Milan che dovevo cuocere nel mio brodo e mi fece sentire piccolo. Lui anche quando si vinceva ma non giocando bene non gli piaceva»