Il Milan Femminile ha definito in questi giorni la cessione di Piemonte all’Everton. L’agente Romanelli ha svelato i retroscena. Le sue parole a Grandhotelcalciomercato.com:

«Da quando è entrata in vigore la Brexit l’approdo in Inghilterra è più complicato: è necessario raggiungere un punteggio minimo calcolato in base alle presenze in nazionale, in campionato, e molto altro. Per Martina è stato più semplice: è una giocatrice della nazionale da anni, nonostante la clamorosa esclusione dal Mondiale 2023, che abbiamo appreso pochi giorni fa.

È stata senza dubbio tra le migliori italiane della Serie A nel suo ruolo. Quindi non ci ha colti di sorpresa il fatto di iniziare a registrare alcuni concreti interessamenti già dai primi mesi dell’anno, anche da parte di club inglesi. Martina è perfetta per il calcio britannico per mentalità e caratteristiche fisiche. Non abbiamo mai escluso possibilità restare al Milan, ma l’Everton ha mostrato un interesse davvero concreto proponendo un buon contratto. Dopo l’ultima partita di campionato, siamo stati invitati dal club a fare visita alle strutture e a conoscere lo staff tecnico, siamo rimaste piacevolmente colpite da tutto l’ambiente e dalle persone”. Ecco il viaggio “segreto”. È entusiasta, continua ad allenarsi al massimo per farsi trovare pronta: è uno step che la porterà a migliorare ancora e le darà molta visibilità»