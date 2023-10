Retroscena Morata Milan: l’attaccante svela la sua verità! Le parole del giocatore sul rinnovo con l’Atletico Madrid

Alvaro Morata ha parlato a El Larguero della sua decisione di restare all’Atletico Madrid dopo un’estate di voci di mercato. L’attaccante spagnolo è stato anche accostato al Milan.

Ecco le sue parole: «Avevo opzioni dall’Arabia Saudita. Non so se le squadre che mi vogliono sono pazze o qualcosa del genere, ma ho sempre delle opzioni! Se dovessi andare in Arabia Saudita, direi ancora che è il mio sogno è giocare lì solo per infastidire la gente che vuole farmi del male! Quest’estate ho rinnovato il mio contratto due volte con l’Atletico. Sono stato vicino ad andarmene ma poi ho parlato con Simeone ed è stato impossibile dire addio. Sto morendo dalla voglia di vincere un titolo con l’Atletico. Quella sensazione sarebbe incredibile».