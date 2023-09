Il Milan quest’estate ha provato a prendere En-Nesyri: il retroscena dell’offerta rossonera e la risposta del Siviglia

Il tentativo di acquisto e il no del Siviglia. Il Milan quest’estate ha provato a prendere En-Nesyri, il retroscena dell’offerta rossonera i motivi della fumata nera con il club spagnolo:

secondo Matteo Moretto la trattativa era parallela a quella di Taremi e i rossoneri, che cercavano un attaccante, avevano le idee chiare. L’attaccante del Porto era la prima opzione, ma se le cose fossero andate male avrebbero puntato sull’attaccante marocchino e per il quale avevano offerto 5 milioni per il trasferimento, 25 per il diritto di riscatto e un prestito con diritto di riscatto da 5 milioni per Origi. Il Siviglia ha detto no perché voleva 30 milioni e senza il belga nell’operazione.