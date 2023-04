Retroscena Ibra Napoli, Cannavaro: «De Laurentiis voleva, ma..»

Fabio Cannavaro, ex difensore e Pallone d’Oro, ha raccontato a Dazn un retroscena interessante di mercato su Zlatan Ibrahimovic

Fabio Cannavaro, ex difensore e Pallone d’Oro, ha raccontato a Dazn un retroscena interessante di mercato su Zlatan Ibrahimovic:

«Ci andammo a fare un giro in Vespa per le strade di Napoli, è vero. Ibra è innamorato di Napoli, lo ha sempre detto e forse c’è un po’ di rammarico da parte sua per non aver mai giocato al Maradona. De Laurentiis voleva portarlo a Napoli, poi Gattuso fermò la trattativa»