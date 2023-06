In questi giorni tiene banco il futuro sul mercato di Frattesi, accostato anche al Milan. C’è però un interessante retroscena

secondo quanto riportato da Sky Sport i giallorossi detengono il 30% sulla futura rivendita a patto che venga ceduto entro fine giugno. L’Inter ha bisogno di vendere per chiudere la trattativa, la Juventus potrebbe inserirsi. Il tempo ha un fattore determinate in questa trattativa. La Roma per via della clausola spera in una cessione entro fine mese.