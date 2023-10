Retroscena Broja Milan: accostato ai rossoneri, questo ha frenato tutto!

Retroscena Broja Milan: questo ha frenato la trattativa! L’attaccante del Chelsea era finito nel mirino di Maldini e Massara

Il Milan continua ad osservare per un vice Giroud e mentre tutti gli occhi sono su Jonathan Davis, un ex obiettivo di mercato si ritrova. Armando Broja è tornato a segnare: dopo 360 giorni, ha siglato la rete in Fulham-Chelsea.

Secondo quanto riporta calciomercato.com, Broja è stato cercato dal Milan. I dirigenti rossoneri, Maldini e Massara, hanno avuto qualche contatto con l’entourage del giocatore ma poi il brutto infortunio ha frenato tutto.