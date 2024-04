Retegui Milan, arriva la proposta ai rossoneri: quanto costa e il ruolo che avrebbe in rosa. TUTTI i dettagli

Retegui-Milan, proposto l’attaccante del Genoa come bomber di scorta della prossima stagione: ecco quanto costa

Come riferito da Tuttosport, negli ultimi giorni al calciomercato Milan è stato proposto Mateo Retegui, attaccante del Genoa e della Nazionale italiana di Spalletti sul quale sono forti anche gli interessi di Juve e Inter.

L’attaccante piace al club rossonero che sta valutando se inserirlo in rosa come eventuale bomber di scorta e non come centravanti titolare della squadra. Il Genoa per lasciarlo partire chiede 15 milioni di euro, una cifra comunque alla portata del club rossonero.