Repubblica – Serie 2020/21: partenza ad ottobre, gironi e playoff

La Repubblica presenta il possibile scenario che coinvolgerà la Serie a 2020/21: partenza ad ottobre, due gironi e playoff

Che il prossimo campionato non sarà esattamente normale lo si era intuito, ma oggi La Repubblica disegna per la prima volta il possibile scenario della Serie A 2020/21. Ripartenza ad ottobre e campionato decisamente più breve con la Serie A divisa in due gironi, da capire la loro eventuale formazione e titoli e retrocessioni decretate con Play off e play out.

Accorciare il campionato, che dovrebbe constare di 18 partite di regular season per squadra, sarà obbligatorio vista la compresenza dell’Europeo 2021 a partire dal mese di giugno.