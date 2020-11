Repubblica- Calhanoglu non piace solo allo United ma Maldini rassicura

Repubblica, internamente a pag 45 si parla si della sconfitta del Milan con il Lille ma anche del rinnovo di alcuni giocatori chiave

NON SOLO UNITED- Come riporta il quotidiano nell’edizione odierna, dalla Germania arriva l’indiscrezione che anche l’Inter starebbe seguendo il centrocampista di Pioli. Intanto Maldini: «Ogni settimana per lui e per Gigio è buona, i contatti ci sono, la chiarezza è estrema, andiamo avanti sulle varie trattative».