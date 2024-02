Rennes Milan, Pioli toglie Loftus-Cheek dai titolari: ecco chi giocherà al suo posto nel match di Europa League

Non ci sarà l’uomo che ha deciso l’andata di Rennes Milan a controllare il centrocampo rossonero: Pioli infatti a decise di far riposare Loftus-Cheek in vista dei prossimi importanti impegni in campionato.

Al posto dell’inglese ci sarà Reijnders che si alzerà nella posizione di trequartista al centro di Pulisic e Leao. A completare il reparto ci saranno invece Musah e Bennacer.