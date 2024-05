Di Vaio RIVELA: «Faremo di tutto per trattenere Thiago Motta. Su Zirkzee dico questa cosa»

Marco Di Vaio, intervenuto a Tutti Convocati ha fatto chiarezza sul futuro di Thiago Motta e Zirkzee, entrambi accostati al Milan

THIAGO MOTTA – «Noi faremo di tutto per trattenere il Mister Motta come tutti sanno, la nostra volontà è ben chiara, aspettiamo di sederci a tavolo con lui. Ci sono argomenti importanti da mettere su piatto per continuare col Bologna, ma rispetteremo la sua volontà»

ZIRKZEE – «Può diventare un attaccante da tanti gol perché non gli manca nulla dal punto di vista tecnico. La fame vien mangiando, gli piace fare un gioco bello, ma ha capito che bisogna fare anche i gol brutti, perché a volte è uscito arrabbiato dal campo»