Torino Milan, UFFICIALE: un rossonero salta il match di sabato! La decisione del Giudice Sportivo in vista del match contro i granata

Attraverso il proprio sito ufficiale, la Lega Serie A ha reso note le decisioni del Giudice Sportivo in merito ai fatti accaduti nell’ultima giornata di campionato e in vista di Torino Milan.

Un rossonero non prenderà parte al match in programma sabato 18 maggio alle ore 20:45 all’Olimpico Grande Torino. Il calciatore in questione è Matteo Gabbia che salterà la sfida per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).