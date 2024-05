Calciomercato Milan: il Como pensa all’ex obiettivo rossonero come regalo promozione, i DETTAGLI

Le possibili mosse di calciomercato del Como dopo la promozione in Serie A. Nel mirino anche un ex obiettivo del Milan

Secondo quanto riportato nell’edizione odierna de La Provincia, il Como sarebbe intenzionato a fare sul serio per la sua prima stagione in Serie A dopo 21 anni. I primi due nomi caldi sembrano essere quelli di Joaquin Correa e Mauro Icardi, il primo prossimo al rientro all’Inter mentre il secondo titolare nel Galatasaray e ex obiettivo del calciomercato Milan.

Per il Tucu l’operazione non sembra del tutto impossibile, mentre per l’attaccante è più difficile considerando il contratto in scadenza fra due anni e un ingaggio abbastanza pesante.