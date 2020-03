Reina su Donnarumma:« I presupposti erano altri…» la confessione

Intevistato dal Corriere dello Sport, Pepe Reina è tornato sulle circostanze del suo acquisto in relazione alla posizione di Donnarumma

Ai microfoni del Corriere dello Sport, Pepe Reina, ex portiere del Milan ora in prestito al Birmingham, ha parlato della sua salute ed è tornato sull’esperienza in rossonero. L’ex estremo difensore, tra le altre, del Napoli, ha confessato i reali motivi per i quali era stato ingaggiato dal duo targato Fassone-Mirabelli, nel 2017. Ecco le sue parole.

«I presupposti erano altri. I dirigenti mi avevano prospettato la cessione di Donnarumma, il mio progetto personale era quello di fare il titolare. Gigio volle rimanere e io ho avuto spazi ridotti. Grazie a Dio in carriera ho potuto lottare per traguardi importanti e mi sono tolto grandi soddisfazioni, mi mancava una salvezza. Chissà se riuscirò a centrare anche quella, qui a Birmingham»