Reijnders a Sky: «Ci troviamo in una situazione difficile. Ecco cosa dobbiamo fare adesso». Le parole del rossonero

Il centrocampista del Milan Reijnders ha parlato a Sky per analizzare il match perso contro il Borussia Dortmund.

SULLA PARTITA – «Abbiamo mostrato tanta energia. È un grosso peccato aver perso questa partita anche perchè ora non è tutto nelle mani adesso per l’ultima partita. Ci troviamo in una situazione difficile e dobbiamo uscirne il più rapidamente possibile. Dobbiamo iniziare a vincere e oggi non ci siamo riusciti».

MENTALITA’ – «La mentalità era positiva, abbiamo avuto tante opportunità ma non siamo riusciti a segnare più di un gol».

SULL’ULTIMO MATCH – «Si dovremo batterli e cercare di vincere e poi vedere il risultato sull’altro campo. Dobbiamo credere di passarlo».