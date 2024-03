Reijnders show con l’Olanda, Koeman elogia: «È diventato un grande giocatore in poco tempo». Le dichiarazioni del ct

L’allenatore dell’Olanda Ronald Koeman ha elogiato la prestazione del rossonero Reijnders nel post-partita del match contro la Svezia in cui il centrocampista ha segnato una grande rete.

PAROLE – «Il modo in cui gioca, gioca così facilmente, ha una bella accelerazione e segna un gran gol. Lui accanto a De Jong? Entrambi hanno i piedi leggeri, come diciamo noi. Possono accelerare con la palla. Tijjani è diventato un grande giocatore in pochissimo tempo. Non può essere lasciato fuori dagli Oranje».