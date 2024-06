Reijnders carica l’Olanda: «Contro l’Austria ero in una giornata NO, adesso dovremo avere questo approccio». Le dichiarazioni del centrocampista

Il centrocampista del Milan e dell’Olanda Reijnders ha parlato in conferenza stampa per analizzare il prossimo match a Euro2024.

PAROLE – «Come hanno detto ieri i nostri capitani, abbiamo discusso con fermezza. Assumo anch’io un ruolo in quelle conversazioni? Quando necessario, certamente. Ma i ragazzi con esperienza nei tornei parlano naturalmente di più. Ma se ne avrò bisogno, parlerò. Tutti vanno ora nella stessa direzione e siamo molto impazienti di vedere cosa succederà. Perché ora conta davvero: vincere o andare a casa. È questo l’approccio. Stamattina abbiamo visto dei filmati, oggi ci alleneremo su cosa mettere in campo contro di loro. Ci assicureremo che tutti siano preparati tatticamente, fisicamente e mentalmente. Abbiamo bisogno di calma nel nostro gioco per reagire. Contro l’Austria questa calma non c’era affatto. Contro gli austriaci avevamo molti giocatori in giornata no, me compreso».