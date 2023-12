Reijnders si prende la scena: «Prestazione a tutto campo, un solo aspetto negativo». Le pagelle dei giornali

I giornali oggi in edicola hanno elogiato la prestazione di Reijnders, tra i più positivi ieri tra le fila del Milan e non solo per il gol. La Gazzetta dello Sport individua però un aspetto “da correggere”.

Peccato non vedere più spesso questi dribbling eleganti con palla incollata ai piedi fino al gol – si legge sul quotidiano, che allude così alla continuità dell’olandese – Gran prestazione a tutto campo: voto 7.