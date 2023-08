Reijnders Milan, il dato straordinario sui passaggi riusciti contro il Bologna: i numeri

Tijjani Reijnders è stato un assoluto protagonista della vittoria del Milan contro il Bologna: il suo dato sui passaggi

Tijjani Reijnders ha già conquistato i tifosi del Milan e non solo, dopo la prima gara ufficiale giocata ieri in Serie A contro il Bologna. Il centrocampista olandese ha servito l’assist per il gol di Giroud che ha aperto le marcature, ma ha impressionato per la capacità di gestire la palla.

L’ex AZ Alkmaar, stando ai dati raccolti dalla Lega Serie A, al termine del match ha completato il 100% dei passaggi tentati. Un dato a dir poco impressionante.