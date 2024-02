Reijnders Milan: un club di Premier League prepara la mega offerta, tutti i dettagli

La minaccia della Premier League incombe sul calciomercato Milan per Reijnders. Pronta la mega offerta, i dettagli

Dalla Premier League arriva la minaccia al calciomercato Milan per Tijani Reijnders una delle sorprese positive dell’annata rossonera. In tal senso come riportato da Football Transfers l’olandese è entrato nei radar dei top club europei, tra cui il Manchester United.

In vista della prossima stagione, dovrà letteralmente rifondare, verosimilmente, la propria linea mediana. Ten Hag, che da connazionale lo conosce bene, sembra voler puntare su di lui con decisione. L’ eventuale richiesta del Milan da 60 milioni di euro non spaventa, anzi..