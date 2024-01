Redondo Milan, spunta il figlio d’arte per il centrocampo: serve questa CIFRA

Redondo Milan, il centrocampista figlio d’arte piace ai rossoneri: serve questa CIFRA per il giocatore

Spunta un nuovo nome per un possibile colpo del Milan a centrocampo.

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il figlio dell’ex Milan Fernando Redondo, Federico, è uno dei profili messi nel mirino dal calciomercato rossonero. Il centrocampista, in forza all’Argentinos Juniors, ha caratteristiche simili a quelle del padre e vale circa 12 milioni di euro. Anche per lui, il discorso è sempre lo stesso: il club non lo vuole cedere a gennaio e quindi il colpo sarebbe per l’estate.