Record Milan: il traguardo raggiunto dopo la vittoria contro la Roma

Il Milan ha centrato la prima vittoria del 2022 battendo la Roma. Una vittoria che ha permesso ai rossoneri di fare un record

Prima partita del 2022 per il Milan di Stefano Pioli che ospita la Roma a San Siro. Situazione di piena emergenza per i rossoneri nel reparto difensivo. Nonostante questo i rossoneri si impongono 3-1. Primo tempo chiuso in vantaggio di una rete grazie al rigore di Giroud e la rete di Messias, con Abraham che accorcia. Nella ripresa succede di tutto la Roma chiude in 9, espulsi Karsdorp e Mancini, Leao chiude il match, Ibra sbaglia il rigore del 4-1. Prima vittoria dell’anno per i rossoneri.

Un successo che vale un piccolo record per i rossoneri: Il Milan ha vinto tre partite consecutive di Serie A contro la Roma per la prima volta dal 1996