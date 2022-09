Record Giroud: il traguardo eguagliato contro il Napoli

Ieri sera il Milan ha perso contro il Napoli. Nonostante questo c’è un dato che riguarda Giroud che fa sorridere i rossoneri

Ieri sera il Milan ha perso contro il Napoli. Nonostante questo c’è un dato che riguarda Giroud che fa sorridere i rossoneri:

l’attaccante rossonero è protagonista di una partenza super in campionato, in quanto a gol realizzati. Come riportato da Sky Sport il francese ha eguagliato il numero di reti realizzate in carriera nella prime 7 giornarte (4). Aveva fatto meglio solo con il Tours nella stagione 2009-10 nella Serie B francese.