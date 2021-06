Rebus Conti, oggetto desiderio di un club italiano

Andrea Conti verso l’addio. Il terzino destro ex Atalanta sarebbe oggetto desiderio di molti club italiani, ma soprattutto…

Andrea Conti, tornato dal prestito al Parma, difficilmente resterà in rossonero nella prossima stagione. Il club di Via Aldo Rossi sarebbe intenzionato a cederlo anche a titolo definitivo per aumentare il budget per il mercato in entrata.

Stando a quanto riporta il Corriere dello Sport in edicola questa mattina, diversi club italiani sarebbero sulle sue tracce, su tutti il Genoa. Il Milan, in caso di offerta concreta, lascerà partire il ragazzo.