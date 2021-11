Rebic Milan: il croato è pronto a tornare. Ecco come sta

Rebic Milan: la punta croata è pronta a rientrare in campo per aiutare i suoi compagni. Ecco le sue attuali condizioni

Il binomio Rebic Milan è pronto a ritornare in pianta stabile per aiutare ulteriormente i rossoneri. Secondo quanto riferisce Il Corriere dello Sport, infatti, il croato ha superato il dolore alla caviglia ed è pronto a tornare in campo.

Così come capita per Ibra e Giroud, anche Rebic e Leao si alterneranno nel corso delle partite. Il portoghese sta giocando e dovrebbe rifiatare, il croato ha fatto uno spezzone nel derby davvero convincente e probabilmente partirà lui titolare contro la Fiorentina.