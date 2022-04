Rebic-Milan: destano perplessità le capacità di recupero del croato. L’attaccante sotto esame

La posizione di Rebic che fino a qualche tempo fa sembrava intoccabile è finita sotto la lente di ingrandimento di Massara e Maldini che hanno preso atto della sua fragilità fisica.

In questa stagione il croato ha già saltato ben 15 partite e ha mostrato che in fase di recupero e rientro in ritmo partita ci mette sempre parecchio tempo. Lo scrive Tuttosport.