Rebic infelice al Milan: non gli ha fatto piacere leggerlo sui giornali. Il croato potrebbe partire in estate

Nonostante il contratto in scadenza nel 2025 secondo Tuttosport c’è la possibilità che Ante Rebic possa lasciare il Milan prima. Stare in panchina non gli piace e in questo momento non ha spazio né sulla sinistra (causa Leao) né come punta centrale dove i rossoneri hanno preso Origi e forse ci proveranno anche per Scamacca.

Quest’anno ha saltato 11 partite per infortuni vari, ed è riuscito a segnare solo 2 gol nella sua peggior stagione in maglia rossonera. Non può essere felice e non può fagli piacere leggere sui giornali che sarebbe stato inserito come contropartita per arrivare a Zaniolo. Anche se a Roma, con Mourinho, potrebbe ritrovare motivazioni.