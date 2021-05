Rebic che cos’hai? La partita del croato contro il Cagliari è stata pessima

Rebic ha disputato una delle sue peggiori prestazioni con la maglia del Milan. Un grave passo indietro rispetto alle ultime uscite

Che l’assenza di Zlatan Ibrahimovic in questo finale di stagione sarebbe stata difficile da gestire si poteva quanto meno immaginare ma il sostituto designato, Ante Rebic, ieri ha fallito miseramente nel proprio ruolo di vice-Ibra.

Una gara da 5 in pagella per il croato che non è riuscito a concludere neanche una volta verso la porta difesa da Cragno sbagliando tutti, davvero tutti, i palloni giocati. Sono infatti 5 in contrasti vinti – su 12 – dell’attaccante ex Eintracht che ha, al contempo, perso 15 volte la sfera mantenendo una precisione di passaggi del (69.2%). Per la sfida contro l’Atalanta Pioli dovrà pretendere di più da Rebic ma il buon ingresso in campo di Leao (decisamente più “in palla”) potrebbe rappresentare una valida alternativa.