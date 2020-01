Rebic: il croato scalpita, a Brescia possibile maglia da titolare?

Ha ritrovato il sorriso Rebic, ora vuole guadagnarsi la fiducia di Pioli

Dopo la doppietta contro l’Udinese Ante Rebic, è pronto a sorprendere di nuovo Pioli, compagni e tifosi. Contro il Brescia, gara che si disputerà venerdì alle h20:45, il croato potrebbe avere un’occasione dal primo minuto.

Confermato il 4-4-2, in avanti fiducia alla coppia Ibra-Leao

Si continua sempre con lo stesso modulo. A meno di grandi sorprese venerdì Pioli si affiderà nuovamente alla coppia Ibrahimovic-Leao per spaventare la retroguardia bresciana. Gara non semplice, tre punti in palio di grande importanza per morale e classifica.