Real Madrid Milan: 30.000 spettatori, molti vengono dall’Italia

Finalmente i tifosi. Dopo un anno difficile , di stadi chiusi finalemtne il pubblico torna allo stadio. Certo non si arrivarà alla capienza massima ma non sarebbe stato un Real Madrid Milan come gli altri se non ci fosse stato il pubblico. Secondo Peppe Di Stefano, inviato Sky in Austria al Worthersee Stadion ci saranno 30.000 tifosi. Alcuni del Real ma soprattutto tantissimi del Milan, venuti anche dall’Italia chi con gli amici chi con la famiglia, pronti a godersi lo spettacolo del grande calcio.