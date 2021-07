Real Madrid, Ancelotti elogia Isco: «Ha ancora fame»

Carlo Ancelotti elogia Isco e Alaba nei primi giorni di ritiro: ecco le dichiarazioni del tecnico del Real Madrid

Carlo Ancelotti ha rilasciato alcune dichiarazioni dal ritiro del Real Madrid. Le parole su Marca.

REAL MADRID – «Abbiamo lavorato tanto, i giocatori hanno fatto molto bene, c’è tanta qualità nei giovani e un grande impegno nei veterani. Mi è piaciuto molto, l’impegno di Carvajal, Nacho Marcelo, Lucas o come Isco, giocatori che hanno vinto tutto e hanno ancora voglia, entusiasmo e fame di fare una grande stagione come tutti vorremmo».

ALABA – «Alaba è un giocatore completo, con tante qualità, intelligente tatticamente in difesa. L’ho messo al centro nelle ultime partite al Bayern, a volte gioca in mezzo al campo per l’Austria, può anche giocare a sinistra, è un giocatore completo che farà molto bene in questa stagione».