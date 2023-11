Ravezzani: «La squadra non risponde a Pioli. Non vedo sostituti, ma c’è una speranza». La sua analisi su Twitter

Intervenuto sul proprio profilo Twitter, Ravezzani ha parlato così del futuro del Milan e di Stefano Pioli. Le sue parole.

RAVEZZANI – «Il tema Pioli nel Milan è attuale. Maldini non voleva confermarlo, Furlani ne ha invece accresciuto la sfera d’influenza. Ma la squadra pare non rispondergli. Non vedo sostituti pronti per esonerarlo. Né mi pare che lui sia tipo da tutor. L’unica speranza resta Ibra a Milanello»