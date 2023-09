Ravezzani duro su Donnarumma: «Gli preferisco Vicario. Sui fischi…». Il suo commento sull’ex portiere del Milan

Intervenuto sul proprio profilo Twitter, Ravezzani ha parlato così dell’ex portiere del Milan Donnarumma. Le sue parole.

RAVEZZANI – «Stasera Donnarumma titolare a San Siro. Personalmente ritengo che Vicario sia più affidabile. Ci sarà poi il problema dei fischi, ma un professionista che fa una scelta così impopolare come la sua deve metterli in preventivo e non farci caso. In bocca al lupo per lui e per noi»