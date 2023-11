Ravezzani analizza: «Al Milan serviva questo per essere competitivo». Le sue parole sul proprio profilo Twitter

Ravezzani è intervenuto sul proprio profilo Twitter dopo la sconfitta del Milan a San Siro contro il Borussia Dortmund. Il suo commento.

RAVEZZANI – «Quando una nuova proprietà entra in club, in genere pianifica investimenti a 2-3 anni per creare valore. Chi ha celebrato i 6 mln di utile di Cardinale col Milan al primo bilancio ha sbagliato. Alla squadra serviva un passivo ragionevole per mantenere il livello. Gli utili, dopo»