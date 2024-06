Lukaku Milan, il belga RESTA nella lista rossonera! Questo aspetto può fare la differenza, Ibrahimovic prende NOTA

Lukaku-Milan, il centravanti belga resta nella lista dei rossoneri per la prossima stagione: l’ex Inter ha dato piena disponibilità

Come riportato da Sky, se è vero che il calciomercato Milan sta lavorando con grande intensità per portare Zirkzee a Milano, è altrettanto vero che i rossoneri tengono in caldo diversi piani B per il ruolo di centravanti.

Tra questi c’è sicuramente Romelu Lukaku, centravanti tornato al Chelsea dopo l’anno di prestito alla Roma. Il belga ha dato piena disponibilità al trasferimento a Milanello: col Chelsea si lavora per un prestito.