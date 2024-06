Ibrahimovic, ARRIVA il premio come miglior calciatore svedese della storia: VIDEO tributo da brividi

Zlatan Ibrahimovic è stato premiato questa sera a Stoccolma come miglior giocatore svedese della storia: video da brividi

Serata speciale quella di questa sera per Zlatan Ibrahimovic, ex centravanti del Milan. A Stoccolma, al termine dell’amichevole tra Svezia e Serbia, il classe ’81 è stato premiato come miglior calciatore svedese della storia.

Serata da brividi dunque per Zlatan, leggenda del calcio e del proprio popolo oltre che di quello rossonero.