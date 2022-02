Ravezzani: «Il paradosso di Inzaghi nel Derby, quanti errori...»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Le parole del giornalista Fabio Ravezzani, dopo le decisioni del Giudice Sportivo sugli episodi legati al Derby Inter Milan

«Il paradosso di Inzaghi. Perde il derby per evitare squalifiche dei suoi ammoniti e poi si fa squalificare lui per proteste e non riesce a contenere i giocatori che lo vedono esagitato in panchina. Così si becca due giornate anche Bastoni. Che errori…».