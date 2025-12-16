News
Ravezzani, addio storico: il giornalista lascerà Mediapason alla fine del 2026. C’è la conferma ufficiale
Ravezzani, il noto giornalista ha ufficializzato l’addio al gruppo Mediapason al termine del prossimo anno solare, il 2026
Una notizia che segna la fine di un’era per la televisione locale: Fabio Ravezzani, volto storico e direttore responsabile di Telelombardia, Antenna 3 e Top Calcio, lascerà tutti i suoi incarichi nel gruppo Mediapason al termine del 2026.
La decisione, confermata dal giornalista a Italia Oggi con la sua solita ironia (“…poi me ne andrò in Galizia, alla faccia di chi mi vuole male”), è legata al profondo riassetto proprietario del gruppo.
L’ingresso della famiglia Jannacopulos (editori veneti, con il 23,7% delle quote) accanto allo storico patron Sandro Parenzo, ha portato a un cambio della linea editoriale, giudicato “troppo interventista” da Ravezzani.
Nonostante le dimissioni dagli incarichi operativi già nella primavera 2025 per divergenze, Ravezzani ha accettato di onorare il suo contratto come responsabile dello sport fino alla scadenza naturale del 2026. Si chiude così un ventennio di successo che ha rivoluzionato il talk show sportivo in Italia.