 Ravezzani, addio storico: il giornalista lascerà Mediapason
Connect with us

News

Ravezzani, addio storico: il giornalista lascerà Mediapason alla fine del 2026. C’è la conferma ufficiale

Published

25 minuti ago

on

By

Ravezzani

Ravezzani, il noto giornalista ha ufficializzato l’addio al gruppo Mediapason al termine del prossimo anno solare, il 2026

Una notizia che segna la fine di un’era per la televisione locale: Fabio Ravezzani, volto storico e direttore responsabile di Telelombardia, Antenna 3 e Top Calcio, lascerà tutti i suoi incarichi nel gruppo Mediapason al termine del 2026.

La decisione, confermata dal giornalista a Italia Oggi con la sua solita ironia (“…poi me ne andrò in Galizia, alla faccia di chi mi vuole male”), è legata al profondo riassetto proprietario del gruppo.

L’ingresso della famiglia Jannacopulos (editori veneti, con il 23,7% delle quote) accanto allo storico patron Sandro Parenzo, ha portato a un cambio della linea editoriale, giudicato “troppo interventista” da Ravezzani.

Nonostante le dimissioni dagli incarichi operativi già nella primavera 2025 per divergenze, Ravezzani ha accettato di onorare il suo contratto come responsabile dello sport fino alla scadenza naturale del 2026. Si chiude così un ventennio di successo che ha rivoluzionato il talk show sportivo in Italia.

Related Topics:

Copyright 2025 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.