Ravanelli: «Scudetto? Vedo ancora l'Inter favorita. Su Juve e Milan...»

Fabrizio Ravanelli, ex attaccante della Juventus, ha parlato del campionato di Serie A alle porta. La favorita? Ancora l’Inter

Intervenuto a margine della presentazione della partita benefica che vedrà impegnata la Nazionale Infermieri il 30 agosto a Castiglion Fiorentino, Fabrizio Ravanelli ha espresso le proprie sensazioni sul nuovo campionato in partenza, mettendo l’Inter ancora in prima fila. L’ex attaccante non disdegna però Juventus e Milan.

FAVORITA – «La favorita numero uno per me rimane sempre l’Inter, perché è una squadra molto forte nonostante le partenze di Achraf Hakimi e Romelu Lukaku. Lo ha dimostrato nelle amichevoli, ha mantenuto la mentalità che ha creato Antonio Conte. La società sta crescendo e questo penso sia importante per fare un ottimo campionato e provare a vincere lo Scudetto».

JUVENTUS E MILAN – «Ovvio che per l’Inter ci saranno concorrenti aggressive come Juventus e Milan, due squadre molto forti».

