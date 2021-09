Ravanelli: «Milan? A Torino partita di alto livello per 90 minuti»

Fabrizio Ravanelli è tornato sul pareggio del Milan a Torino contro la Juventus. Le parole dell’ex attaccante bianconero

Fabrizio Ravanelli è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per parlare della partita tra Juve e Milan all’Allianz Stadium. Ecco cosa ha detto durante il collegamento.

SECONDO TEMPO – «Non so che problema c’è. Abbiamo analizzato la partita di ieri. Il Milan ha giocato con il Liverpool soffrendo tantissimo per 35 minuti, poi in due minuti ha ribaltato il risultato. Nonostante abbia sofferto per 90 minuti e poi perso, mi ha dato un grande segnale di forza fisica. Cosa che ha mi ha dato anche nei primi 60-70 minuti quando la Juve magari meritava di segnare più di un gol. Il Milan ha sempre avuto la mentalità di riuscire a pareggiare la partita, giocando tutti i 90 minuti ad alto livello, cosa che la Juve non riesce a fare. Se la Juve riuscirà ad avere intensità per i primi 70 minuti per tutta la partita, secondo potrà recuperare tutto lo svantaggio. E’ vero che ha preso gol su calcio piazzato, ma gli ultimi 20 minuti la Juve ha fatto capire che era stanca e ha subito l’avversario».