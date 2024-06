Zirkzee Milan, Fabrizio Romano: «Rossoneri assoluti FAVORITI, hanno un matchpoint. È tutto pronto manca solo questo»

Fabrizio Romano su Zirkzee: «Rossoneri assoluti FAVORITI, hanno un matchpoint. È tutto pronto manca solo questo». Le parole dell’esperto di mercato

Fabrizio Romano ha fornito un aggiornamento su Zirkzee sempre più vicino al calciomercato Milan. Le parole a WatchPlayback.

PAROLE – «Il Milan è l’assoluto favorito per Zirkzee. Il Milan deve essere veloce, ha un matchpoint. Il Milan ha un accordo sull’ingaggio con Zirkzee per meno di 4 milioni di euro, bonus inclusi. Lo stipendio è pronto, il contratto è pronto, il giocatore è entusiasta di restare in Italia e andare al Milan. Ora si tratta di chiudere l’accordo.

Quando si vedono rumors su Zirkzee e Manchester United, posso confermare che ciò che lo United sta facendo è chiedere com’è la situazione su Zirkzee, in termini di salario, clausola… Ma su Zirkzee dobbiamo dire oggi di nuovo che il Milan è l’assoluto favorito».