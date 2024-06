Riscatto De Ketelaere, l’impatto dell’operazione sul bilancio del Milan: plusvalenza in vista? Le cifre e tutti i dettagli

Manca solo l’ufficialità per la permanenza definitiva di De Keteleare all’Atalanta dopo l’anno in prestito. Il calciatore rossonero era stato acquistato a 36,5 milioni di euro e il suo valore di mercato, come riportato da CalcioeFinanza, è sceso al 30 giugno 2024 fino a 21,97 milioni di euro.

Vista la cessione per 22 milioni di euro, il calciomercato Milan andrà in pari con una plusvalenza minima ma come riportato nell’articolo se guardiamo alla stagione 2024/25, il club potrà però contare su un effetto positivo per 7,3 milioni di euro circa, relativi alla quota ammortamento che non sarà più tra i costi a bilancio.