Rassegna stampa: prime pagine quotidiani sportivi – 8 agosto 2023. Le prime pagine di oggi, tra calciomercato e Trofeo Berlusconi

La rassegna stampa di oggi è incentrata su calciomercato e non solo. In chiave Milan, oggi è la giornata del Trofeo Berlusconi, prima edizione dopo la morte dell’ex Presidente di Milan e Monza. In ottica mercato, a tenere banco è l’ipotetico scambio Lukaku-Vlahovic e le sirene arabe per Osimhen. Queste le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi: