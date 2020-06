Rashica Milan, arrivano conferme sulla trattativa dalla Germania

Secondo quanto riportato dal portale tedesco DeichStube, Milot Rashica dovrebbe lasciare Werder Brema in estate

Secondo quanto riportato dal portale tedesco DeichStube, Milot Rashica dovrebbe lasciare Werder Brema in estate. Sul giocatore ci sarebbero tre club, ovvero il Lipsia (al momento in vantaggio sulle altre) Hertha Berlino e Milan. L’attaccante kossovaro è un pallino di Ralf Rangnick che dovrebbe presto diventare l’allenatore manager del Milan. Proprio Rangnick vuole pescare dei giovani talenti in Bundesliga, campionato in cui può vantare molti contatti di mercato. Il destino potrebbe portare il manager a sfidare proprio il Lipsia, il suo ex club.