Ranking FIFA, ufficiale: Italia decima e testa di serie al sorteggio mondiale

Ranking FIFA, l’Italia sale decima: testa di serie al sorteggio mondiale, una notizia per la quale si attendeva ormai l’ufficialità

Ranking FIFA, l’Italia sale decima: testa di serie al sorteggio mondiale, una notizia per la quale si attendeva ormai l’ufficialità. Battuta l’Estonia in amichevole e poi i successi in UEFA Nations League con Polonia e Bosnia Erzegovina: la Nazionale italiana guadagna due posizioni e sale al 10° posto del Ranking FIFA, tornando nella top ten a quasi quattro anni e mezzo di distanza dall’ultima volta (agosto 2016).

IN EUROPA- L’Italia è sesta tra le nazionali europee e sarà quindi testa di serie al sorteggio per le qualificazioni al Mondiale di Qatar 2022 in programma a Zurigo il prossimo 7 dicembre.

IL BELGIO COMANDA- In testa al Ranking c’è sempre il Belgio, davanti a Francia e Brasile. L’Argentina scalza l’Uruguay dal settimo posto, mentre torna nella top ten dopo nove anni il Messico, che precede l’Italia al nono posto. Il prossimo Ranking FIFA sarà pubblicato il 10 dicembre.

LE PRIME 10 POSIZIONI FIFA- 1) Belgio 1780 punti (-); 2) Francia 1755 punti (-); 3) Brasile 1743 punti (-); 4) Inghilterra 1670 punti (-); 5) Portogallo 1662 punti (-); 6) Spagna 1645 punti (-); 7) Argentina 1642 punti (+1); 8) Uruguay 1639 punti (-1); 9) Messico 1632 punti (+2); 10) ITALIA 1625 punti (+2)