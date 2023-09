Ranieri a DAZN: «Orgoglioso della squadra, il Milan ha campioni che possono risolverla da soli» ha detto dopo il match

Claudio Ranieri è intervenuto ai microfoni di DAZN dopo Cagliari-Milan. Le sue parole.

PARTITA – «Sapevamo come giocava il Milan, l’avevamo interpretata bene e siamo ripartiti per fargli gol. È un peccato perché quando hanno grandi campioni è così, io alla squadra ho detto che sono molto orgoglioso di loro, hanno lottato e il pubblico è stato dalla nostra parte. Io sono convinto che ci salveremo, è dura ma siamo in Serie A»

LOTTARE FINO ALLA FINE – «Quello che chiedo sempre è che si lotta fino alla fine e poi se gli altri sono stati più bravi si fanno i complimenti. Non stanno andando bene le cose ma noi non molliamo, fin quando riusciremo a girare la ruota dalla nostra parte»

INTERVALLO – «Abbiamo preso gol da calcio d’angolo, lì devi essere più attento. È stato un peccato, questi sono errori che poi paghi perché dall’altra parte ci sono dei giocatori che da soli inventano delle situazioni»

LUVUMBO – «Ha fatto una gran partita ma io vorrei che in alcune circostanze portasse meno palla. Ma il ragazzo c’è, è molto umile e sicuramente farà strada»